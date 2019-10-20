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      Кабмін взявся за українські Карпати: про що ця програма

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      Кабмін ухвалив низку важливих рішень: одне з них стосується українських Карпат
      Кабмін ухвалив низку важливих рішень: одне з них стосується українських Карпат / Соцмережі

      На засіданні 20 жовтня уряд ухвалив низку важливих рішення. Передусім це – програма щодо розвитку українських Карпат. Також Уряд змінив порядок координації роботи центральних органів влади та погодив об'єднання регіональних відділень Фонду державного майна.

      Державна програма розвитку регіону українських Карпат на 2020 – 2022 рік

      Ця програма є спрямованою на покращення соціального та економічного розвитку українських Карпат і підвищення транспортної доступності окремих гірських територій.

      Крім того, вона включає широке коло питань:

      – побудова доріг,

      – створення нових робочих місць,

      – розвиток туризму в Карпатах – мовиться про Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську та Чернівецьку області.

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      Зміна порядку координації роботи центральних органів державної влади та уряду

      Відповідно до рішення Кабміну, відтепер діяльність Державної служби з питань праці координуватиме міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Сьогодні це відомство очолює Тимофій Милованов.

      А Державну службу статистики координуватимуть, зокренма, міністр Кабінету Міністрів та Секретаріат Уряду.

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      Об'єднання регіональних відділень Фонду державного майна

      Мета такого кроку:

      – оптимізувати структуру,

      – скоротити витрати на утримання регіональних відділень Фонду;

      – підвищити ефективність приватизації через покращення координації відділень.

      Крім того, на цьому ж засіданні уряд схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій деяким категоріям українців. Це рішення стосується дитячих будинків сімейного типу, військовослужбовців, громадян, старших за 60 років.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Карпати Фонд держмайна України
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