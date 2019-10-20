Кабмін взявся за українські Карпати: про що ця програма
На засіданні 20 жовтня уряд ухвалив низку важливих рішення. Передусім це – програма щодо розвитку українських Карпат. Також Уряд змінив порядок координації роботи центральних органів влади та погодив об'єднання регіональних відділень Фонду державного майна.
Державна програма розвитку регіону українських Карпат на 2020 – 2022 рік
Ця програма є спрямованою на покращення соціального та економічного розвитку українських Карпат і підвищення транспортної доступності окремих гірських територій.
Крім того, вона включає широке коло питань:
– побудова доріг,
– створення нових робочих місць,
– розвиток туризму в Карпатах – мовиться про Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську та Чернівецьку області.
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Зміна порядку координації роботи центральних органів державної влади та уряду
Відповідно до рішення Кабміну, відтепер діяльність Державної служби з питань праці координуватиме міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Сьогодні це відомство очолює Тимофій Милованов.
А Державну службу статистики координуватимуть, зокренма, міністр Кабінету Міністрів та Секретаріат Уряду.
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Об'єднання регіональних відділень Фонду державного майна
Мета такого кроку:
– оптимізувати структуру,
– скоротити витрати на утримання регіональних відділень Фонду;
– підвищити ефективність приватизації через покращення координації відділень.
Крім того, на цьому ж засіданні уряд схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій деяким категоріям українців. Це рішення стосується дитячих будинків сімейного типу, військовослужбовців, громадян, старших за 60 років.