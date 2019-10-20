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      Кабмін спростив призначення субсидій: яким категоріям

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      Кабмін спростив призначення субсидій деяким категоріям населення
      Кабмін спростив призначення субсидій деяким категоріям населення / Ілюстративне фото

      Уряд схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій деяким категоріям українців. Рішення прийняли на недільному засіданні 20 жовтня.

      Про те, яким категоріям людей тепер буде простіше отримати субсидії, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

      Важливо: Пенсії, субсидії та пільги перевірять: Рада ухвалила законопроєкт

      Яким категоріям Кабмін спростив призначення субсидій:

      • Дитячим будинкам сімейного типу;
      • Військовослужбовцям;
      • Громадянам старшим 60 років.

      Так, тепер дитячі будинки сімейного типу можуть отримати субсидію на понаднормову площу будинків, а приміром, придбаний ними автомобіль не призведе до втрати субсидії.

      субсидії
      Правила щодо субсидій/ інфографіка 24 каналу

      Що таке субсидія? Це цільова та раніше безготівкова допомога для сім'ї на відшкодування витрат за оплату комунальних послуг. Щоб оформити субсидію, необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для оформлення потрібно: заява на отримання пільг, паспорт громадянина України, декларація про доходи та витрати.

      До уваги: Нові правила щодо субсидій: в кого можуть забрати пільгу, а кому нарахують автоматично

      blog_ava
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Субсидії Кабінет Міністрів України Гроші
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