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      Кабмин упростил назначение субсидий: каким категориям

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      Кабмин упростил назначение субсидий некоторым категориям населения
      Кабмин упростил назначение субсидий некоторым категориям населения / Иллюстративное фото

      Правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначения жилищных субсидий некоторым категориям украинцев. Решение приняли на воскресном заседании 20 октября.

      О том, каким категориям людей теперь будет проще получить субсидии, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

       Важно: Пенсии, субсидии и льготы проверят: Рада приняла законопроект

      Каким категориям Кабмин упростил назначение субсидий:

      • Детским домам семейного типа;
      • Военнослужащим;
      • Гражданам старше 60 лет.

      Так, теперь детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормативную площадь домов, а к примеру, приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии.

      субсидії

      Правила по субсидиям / инфографика 24 канала

      Что такое субсидия?
      Это целевая и ранее безналичная помощь для семьи на возмещение расходов за оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления нужно: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.

       Вниманию: Новые правила по субсидиям: у кого могут забрать льготу, а кому начислят автоматически

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Субсидии Деньги
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