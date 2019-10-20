Кабмин упростил назначение субсидий: каким категориям

Правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначения жилищных субсидий некоторым категориям украинцев. Решение приняли на воскресном заседании 20 октября.

О том, каким категориям людей теперь будет проще получить субсидии, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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Каким категориям Кабмин упростил назначение субсидий:

Детским домам семейного типа;

Военнослужащим;

Гражданам старше 60 лет.

Так, теперь детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормативную площадь домов, а к примеру, приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии.

Правила по субсидиям / инфографика 24 канала

Что такое субсидия?

Это целевая и ранее безналичная помощь для семьи на возмещение расходов за оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления нужно: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.

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