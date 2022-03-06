В Кабмине решили, что делать с телами погибших оккупантов

Российская армия вторглась на территорию Украины, где понесла многочисленные потери. Но не собирается забирать своих убитых солдат. Поэтому они разлагаются в полях Украины.

Такая ситуация несколько негуманна по отношению к погибшим. Но есть еще одна опасность – ухудшение санитарно-эпидемической ситуации и возникновение опасных инфекционных заболеваний из-за непохороненных тел.

По состоянию на 6 марта украинские военные уничтожили более 11 тысяч российских оккупантов

Следовательно, Кабинет Министров Украины утвердил порядок обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих государства-агрессора.

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Организация обеспечения сбора тел возлагается на военные администрации вместе с органами местного самоуправления.

Собирать тела будут специальные группы. Каждому телу оккупанта будет присвоен уникальный код.

Тела будут собираться на специальных пунктах сбора в каждой области. После накопления тел в моргах или пунктах сбора, их будут доставлять в единый центр, из которого будет осуществляться их дальнейшая транспортировка с конечным пунктом назначения в Российскую Федерацию.

Передавать тела погибших оккупантов с участием международных организаций только после окончательного установления, опознания, идентификации лиц погибших. Неопознанные, неустановленные, неидентифицируемые тела (останки) погибших остаются на хранении в рефрижераторах в пунктах их сбора до момента установления лиц погибших.