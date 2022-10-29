В федеральный розыск объявили также Андрея Заякина. Об этом сообщают РосСМИ.

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Почему Каца и Заякина объявили в федеральный розыск

Известно, что против Заякина возбуждено уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности. Он пожертвовал деньги в Фонд по борьбе с коррупцией. Его задержали в конце августа.

Суд назначил Заякину запрет определенных действий. В частности, ему запрещалось выходить из дома ночью и пользоваться Интернетом.

Об уголовном деле российского блогера Максима Каца пока неизвестно. Он уехал из России после начала российского вторжения в Украину. В июле 2022 года Минюст России признал его иностранным агентом, якобы его деятельность финансируется Украиной.

Кстати. В октябре 2022 года Каца внесли в базу украинского сайта "Миротворец" за пропаганду "российско-фашистского нацизма и шовинизма".

Что известно о Каце и Заякине

Максим Кац – российский политический и общественный деятель, директор фонда "Городские проекты", бывший депутат муниципального собрания от партии "Яблоко". В прошлом член Координационного совета российской оппозиции. Также он является автором одноименного канала на ютубе.

Отметим, что российский блогер Каца считается угрозой безопасности Украины из-за публикаций в соцсетях. Поскольку он неоднократно заявлял, что "российская оппозиция никому ничего не должна, особенно украинцам".

Андрей Заякин является основателем проекта "Диссернет". Это сетевое сообщество направлено на то, чтобы разоблачать мошенников и фальсификаторов в науке.

Диссернет обнаружил около тысячи липовых диссертаций российских чиновников и депутатов Госдумы. Проект доказал, что 20% ректоров России имеют неоригинальную диссертацию.

Интересно. В июне в России был принят новый закон: во время полномасштабного вторжения иноагентом могут объявить кого угодно.

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