Во всех районах столицы фиксируется повышенный индекс качества воздуха. Исключением стал Голосеевский район.

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Где фиксируют наибольшие показатели

На киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:

проспект Европейского Союза, 64-Г – общий индекс качества воздуха – 83 (высокий уровень загрязненности)

улица Щусева, 20 общий индекс качества воздуха – 86 (высокий уровень)

улица Туровская, 28 – индекс качества 78 (высокий уровень загрязненности)

проспект Берестейский, 97 – индекс качества 77 (высокий уровень загрязненности).

улица Китаевская, 22 – индекс качества 55 (средний уровень загрязненности).

улица Харьковское шоссе, 7/1 – индекс качества 79 (высокий уровень).

улица Архитектора Вербицкого, 26 – индекс качества воздуха 76 (высокий уровень).

Обратите внимание! Общий индекс качества воздуха формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей. Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

Что делать

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