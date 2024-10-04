У всіх районах столиці фіксується підвищений індекс якості повітря. Виключенням став Голосіївський район.

Дивіться також Пил з Каспію вже накрив майже всю Україну

Де фіксують найбільші показники

На київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються наступні показники забрудненості повітря:

проспект Європейського Союзу, 64-Г – загальний індекс якості повітря – 83 (високий рівень забрудненості)

вулиця Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 86 (високий рівень)

вулиця Турівська, 28 – індекс якості 78 (високий рівень забрудненості)

проспект Берестейський, 97 – індекс якості 77 ( високий рівень забрудненості).

вулиця Китаївська, 22 – індекс якості 55 (середній рівень забрудненості).

вулиця Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 79 (високий рівень).

вулиця Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 76 (високий рівень).

Зверніть увагу! Загальний індекс якості повітря формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів. Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

Що робити

Медики рекомендують: