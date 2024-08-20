Ситуация не изменилась

Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Тернопольской ОГА Виктор Устенко, информирует 24 Канал.

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Центр профилактики болезней продолжает мониторить состояние воздуха. Пока ситуация не изменилась, но соединения хлора неустойчивы, достаточно быстро распадаются при благоприятных условиях,

– отметил Виктор Устенко.

Руководитель ОВА посоветовал людям, которые испытывают определенные симптомы вследствие состояния воздуха, придерживаться рекомендаций медиков.

Уровень хлора в воздухе превышен

Ранее генеральный директор ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" Оксана Чайчук сообщила, что сейчас в воздухе Тернополя при норме 0,1 миллиграмма на метр кубический есть превышение содержания хлора от 0,4 до 1,01 миллиграмма на метр кубический.

То есть от 4 до 10 раз в атмосферном воздухе.

"Советуем тернополянам ограничить длительное пребывание на свежем воздухе. Ограничить доступ атмосферного воздуха в закрытые помещения. Если есть возможность – применять рекуператор. Окна и двери – завешать влажными простынями, чтобы хлор, который есть в атмосферном воздухе, связывался с водой и не попадал в помещение", – отметила Чайчук.

Также призывают ограничить купание в водоемах и пребывание возле водных объектов.

Симптомами отравления хлором могут быть: покраснение глаз, жжение и сухость в горле, охриплость голоса, снижение артериального давления и тахикардия. При наличии этих симптомов, стоит обратиться к медикам.

Обратите внимание. В течение дня специалисты областного центра контроля и профилактики болезней делают замеры качества воздуха и воды на Тернопольщине.