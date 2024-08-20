Ситуація не змінилась

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко, інформує 24 Канал.

Дивіться також У Тернополі повітря забруднене хлором через атаку росіян: як вберегтися від отруєння

Центр профілактики хвороб продовжує моніторити стан повітря. Поки що ситуація не змінилася, але сполуки хлору нестійкі, досить швидко розпадаються за сприятливих умов,

– зазначив Віктор Устенко.

Керівник ОВА порадив людям, які відчувають певні симптоми унаслідок стану повітря, дотримуватись рекомендацій медиків.

Рівень хлору у повітрі перевищено

Раніше генеральна директорка ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Оксана Чайчук повідомила, що наразі у повітрі Тернополя при нормі 0,1 міліграма на метр кубічний є перевищення вмісту хлору від 0,4 до 1,01 міліграма на метр кубічний.

Тобто від 4 до 10 разів у атмосферному повітрі.

"Радимо тернополянам обмежити тривале перебування на свіжому повітрі. Обмежити доступ атмосферного повітря у закриті приміщення. Якщо є можливість – застосовувати рекуператор. Вікна і двері – завішати вологими простирадлами, щоб хлор, який є в атмосферному повітрі, зв'язувався з водою і не потрапляв у приміщення", – зазначила Чайчук.

Також закликають обмежити купання у водоймах і перебування біля водних об'єктів.

Симптомами отруєння хлором можуть бути: почервоніння очей, печіння та сухість в горлі, охриплість голосу, зниження артеріального тиску і тахікардія. За наявності цих симптомів, варто звернутись до медиків.

Зауважте. Впродовж дня фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб роблять заміри якості повітря та води на Тернопільщині.