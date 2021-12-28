Качиньский назвал Орбана "лояльным союзником"

Глава господствующей партии Польши "Право и справедливость" не разделяет заявлений в отношении России премьера Венгрии и лидера французского Национального фронта. Об этом он сказал в интервью.

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Орбан всегда имел другой взгляд на Россию и всегда честно об этом говорил. Здесь нас многое разделяет,

– объяснил Качиньский.

При этом он назвал Орбана "лояльным союзником Польши на европейском форуме".

Отвечая на вопрос о заявлении Ле Пен в отношении Украины как сферы влияния России, Качиньский подчеркнул, что "радикально отвергает такой взгляд".

Кстати, польский политик отметил, что скептически настроенные к России страны ЕС "надо искать со свечой".

Орбан впервые назвал события на Донбассе русско-украинской войной

Премьер-министр Орбан находится у власти уже более 10 лет. Он известен своей пророссийской позицией и хорошими отношениями с Владимиром Путиным. Политик неоднократно критиковал Запад из-за санкций против России.

Однако в начале декабря 2021 года он впервые признал, что на Донбассе происходит российско-украинская война. Так, политик написал прощальное письмо Ангеле Меркель, которая уходила с поста канцлера Германии. До этого Орбан использовал понятие "конфликт на Донбассе" и никогда не упоминал о причастности России.

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