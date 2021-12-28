Качинський назвав Орбана "лояльним союзником"

Очільник панівної партії Польщі "Право та справедливість" не поділяє заяв щодо Росії прем'єра Угорщини та лідерки французького Національного фронту. Про це він сказав у інтерв'ю.

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Орбан завжди мав інакший погляд на Росію і завжди чесно про це говорив. Тут нас багато чого розділяє,

– пояснив Качинський.

При цьому він назвав Орбана "лояльним союзником Польщі на європейському форумі".

Відповідаючи на запитання про заяву Ле Пен щодо України як сфери впливу Росії, Качинський підкреслив, що "радикально відкидає такий погляд".

До речі, польський політик зауважив, що скептично налаштованих до Росії країн ЄС "треба шукати зі свічкою".

Орбан вперше назвав події на Донбасі російсько-українською війною

Прем'єр-міністр Орбан перебуває при владі вже понад 10 років. Він відомий своєю проросійською позицією та хорошими стосунками з Володимиром Путіним. Політик неодноразово критикував Захід через санкції проти Росії.

Однак на початку грудня 2021 року він вперше визнав, що на Донбасі відбувається російсько-українська війна. Так, політик написав прощального листа Ангелі Меркель, яка йшла з посади канцлерки Німеччини. Перед тим Орбан використовував поняття "конфлікт на Донбасі" й ніколи не згадував про причетність Росії.

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