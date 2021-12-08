Текст листа Орбана до Меркель опублікували на сайті угорського прем'єра 6 грудня. У ньому є згадка і про Україну.
Читайте також Путін нагородив "орденом Дружби" голову МЗС Угорщини Сійярто
Орбан назвав події на Донбасі російсько-українською війною
Ми разом працювали над тим, щоб упоратися з фінансовою кризою 2010 року, боролися за Євросоюз та безпорадно спостерігали початок трагічної для Європи російсько-української війни,
– йдеться у листі.
До слова, Орбан має відверто проросійську позицію та не соромиться теплих відносин з очільником Кремля Володимиром Путіним. Досі політик не називав ситуацію на Донбасі війною, ба більше – російсько-українською.
До того ж формулювання "російсько-українська війна" й інші угорські політики у своїх промовах використовують рідко, віддаючи перевагу "конфлікт на Донбасі", "конфлікт на Сході України".
Зеленський поговорив з Орбаном: що відомо
- Володимир Зеленський 3 грудня вперше телефоном поговорив з прем'єр Угорщини Віктором Орбаном.
- Нагодою для розмови стала 30-та річниця встановлення дипломатичних відносин між країнами.
- Український лідер заявив угорському про готовність спільно працювати для реалізації потенціалу відносин на благо народів обох країн.
До речі, Як Кремль використовує Угорщину: дивіться відео