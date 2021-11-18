Про це мовиться на офіційному інтернет-порталі правової інформації. Відповідний указ підписав сам глава Кремля.

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Як мовиться в документі, глава МЗС отримав відповідний "орден" за:

великий внесок у розвиток російсько-угорських відносин;

промислово-інвестиційне співробітництво.

Відзначимо! Окрім Сійярто, нагородили і російських лікарів – за нібито "вагомий внесок у боротьбі з коронавірусом та самовідданість, яку медики виявили під час виконання професійного обов'язку".

Що таке "орден Дружби"

Так званий "орден Дружби" Росія створила ще у 1994 році. Ним Путін нагороджує за внесок у "зміцнення дружби" народностей, високі досягнення і зближення національних культур.

До речі, у березні "орден Дружби" отримав колишній генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд. Йому присвоїли таку "нагороду" за зміцнення співпраці між Росією і РЄ.

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