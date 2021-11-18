Про це мовиться на офіційному інтернет-порталі правової інформації. Відповідний указ підписав сам глава Кремля.
Зверніть увагу Політичними заявами будинки не обігрієш, – Угорщина відповіла Україні на критику угоди з Росією
Як мовиться в документі, глава МЗС отримав відповідний "орден" за:
- великий внесок у розвиток російсько-угорських відносин;
- промислово-інвестиційне співробітництво.
Що таке "орден Дружби"
Так званий "орден Дружби" Росія створила ще у 1994 році. Ним Путін нагороджує за внесок у "зміцнення дружби" народностей, високі досягнення і зближення національних культур.
До речі, у березні "орден Дружби" отримав колишній генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд. Йому присвоїли таку "нагороду" за зміцнення співпраці між Росією і РЄ.
Неоднозначні заяви і дії Сійярто: головне
- Глава МЗС Угорщини відомий своїми скандальними і неоднозначними заявами.
- Наприкінці серпня Сійярто звинуватив Україну в нібито порушенні угоди щодо угорців на Закарпатті.
- Міністр жалівся на українську базу "Миротворець", заявивши, що такий список є проблемою.
- Нещодавно Сійярто навіть звинуватив нашу державу у втручанні у внутрішні справи Угорщини.
- Також він неодноразово висловлювався за підтримку зв'язків із Росією, критикував європейські країни за "подвійні стандарти" у відносинах з Москвою.