Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующий указ подписал сам глава Кремля.

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Как говорится в документе, глава МИД получил соответствующий "орден" за:

большой вклад в развитие российско-венгерских отношений;

промышленно-инвестиционное сотрудничество.

Отметим! Кроме Сийярто, наградили и российских врачей – за якобы "весомый вклад в борьбе с коронавирусом и самоотверженность, которую медики проявили во время выполнения профессионального долга".

Что такое "орден Дружбы"

Так называемый "орден Дружбы" Россия создала еще в 1994 году. Им Путин награждает за вклад в "укрепление дружбы" народностей, высокие достижения и сближение национальных культур.

Кстати, в марте "орден Дружбы" получил бывший генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Ему присвоили такую "награду" за укрепление сотрудничества между Россией и СЕ.

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