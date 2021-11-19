Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующий указ подписал сам глава Кремля.
Обратите внимание Политическими заявлениями дома не обогреешь, – Венгрия ответила Украине на критику соглашения с Россией
Как говорится в документе, глава МИД получил соответствующий "орден" за:
- большой вклад в развитие российско-венгерских отношений;
- промышленно-инвестиционное сотрудничество.
Что такое "орден Дружбы"
Так называемый "орден Дружбы" Россия создала еще в 1994 году. Им Путин награждает за вклад в "укрепление дружбы" народностей, высокие достижения и сближение национальных культур.
Кстати, в марте "орден Дружбы" получил бывший генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Ему присвоили такую "награду" за укрепление сотрудничества между Россией и СЕ.
Неоднозначные заявления и действия Сийярто: главное
- Глава МИД Венгрии известен своими скандальными и неоднозначными заявлениями.
- В конце августа Сийярто обвинил Украину в якобы нарушении соглашения относительно венгров на Закарпатье.
- Министр жаловался на украинскую базу "Миротворец", заявив, что такой список является проблемой.
- Недавно Сийярто даже обвинил нашу страну во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.
- Также он неоднократно высказывался за поддержку связей с Россией, критиковал европейские страны за "двойные стандарты" в отношениях с Москвой.