Зеленський наголосив, що Угорщина третьою визнала незалежність України і стала першою країною, з якою встановили дипвідносини. За словами президента, Україна налаштована на діалог і розвиток добросусідських відносин.

Читайте також Угорщина викликає українського посла через критику угоди з "Газпромом": реакція МЗС України

Ми готові працювати спільно з вами для реалізації потенціалу наших відносин на благо народів України та Угорщини. Коли українці та угорці разом, виграють усі,

– сказав Зеленський.

В ОП додали, що лідери також обговорили подальшу співпрацю і домовились досягнути прогресу у всіх питаннях. Зеленський також запросив Орбана приїхати з візитом в Україну.

Важливо! Угорщина почала блокувати засідання Україна – НАТО після того, як у 2017 році в Україні набув чинності закон "Про освіту". Він визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. В Угорщині заявляли, що цей закон нібито обмежує права національних меншин.

16 січня 2020 року Рада ухвалила закон "Про повну загальну середню освіту", який регулює надання середньої освіти мовами національних менших, сподіваючись, що Угорщина розблокує діалог України з НАТО. Але після місцевих виборів в Україні у 2020 році Україна заборонила в'їзд двом угорським посадовцям, які агітували за кандидатів на Закарпатті.

Чому відносини між Україною та Угорщиною залишаються напруженими