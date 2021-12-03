Зеленський наголосив, що Угорщина третьою визнала незалежність України і стала першою країною, з якою встановили дипвідносини. За словами президента, Україна налаштована на діалог і розвиток добросусідських відносин.

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Ми готові працювати спільно з вами для реалізації потенціалу наших відносин на благо народів України та Угорщини. Коли українці та угорці разом, виграють усі,
– сказав Зеленський.

В ОП додали, що лідери також обговорили подальшу співпрацю і домовились досягнути прогресу у всіх питаннях. Зеленський також запросив Орбана приїхати з візитом в Україну.

Чому відносини між Україною та Угорщиною залишаються напруженими

  • Володимир Путін надав "орден Дружби" міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто за великий внесок у розвиток відносин із Росією.
  • Сійярто на Варшавському безпековому форумі не згадав про перспективи України в НАТО, але прокоментував цю можливість для Грузії.
  • 27 вересня Угорщина та "Газпром" підписали контракт на 15 років про постачання газу.
  • На думку очільника українського МЗС Дмитра Кулеби, Угорщина повернеться до "гучної підтримки України в НАТО", але для цього необхідно вирішити суперечливі питання.
  • У Ризі на засіданні керівників МЗС країн-членів НАТО очільник українського МЗС зустрівся зі своїм угорським колегою Петером Сійярто. Кулеба наголосив про важливість безпеки України для НАТО.