Зеленский подчеркнул, что Венгрия третьей признала независимость Украины и стала первой страной, с которой установили дипотношения. По словам президента, Украина настроена на диалог и развитие добрососедских отношений.
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Мы готовы работать вместе с вами для реализации потенциала наших отношений на благо народов Украины и Венгрии. Когда украинцы и венгры вместе, выиграют все,
– сказал Зеленский.
В ОП добавили, что лидеры также обсудили дальнейшее сотрудничество и договорились добиться прогресса по всем вопросам. Зеленский пригласил Орбана приехать с визитом в Украину.
Почему отношения между Украиной и Венгрией остаются напряженными
- Владимир Путин наградил "орденом Дружбы" министра иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто за большой вклад в развитие отношений с Россией.
- Сийярто на Варшавском форуме безопасности не упомянул о перспективах Украины в НАТО, но прокомментировал эту возможность для Грузии.
- 27 сентября Венгрия и "Газпром" подписали контракт на 15 лет о поставках газа.
- По мнению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Венгрия вернется к "громкой поддержке Украины в НАТО", но для этого необходимо решить спорные вопросы.
- В Риге на заседании руководителей МИД стран-членов НАТО глава украинского МИД встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Кулеба подчеркнул важность безопасности Украины для НАТО.