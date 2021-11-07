Соответствующее заявление об ожиданиях относительно будущей поддержки Киева Будапештом во время форума Re: Open Zakarpattia сделал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Кулеба верит, что Венгрия снова будет поддерживать Украину
Министр назвал "дипломатической шпилькой" тот факт, что глава венгерского зарубежного ведомства Петер Сийярто на Варшавском форуме безопасности не упомянул о перспективах Украины в НАТО. В то же время он прокомментировал такую возможность для Грузии.
Однако Кулеба убежден, что ситуация изменится "учитывая историю наших двусторонних отношений". Ведь членство Украины в НАТО отвечает интересам Венгрии.
У меня нет сомнений, что после того, как мы с Венгрией преодолеем недоразумение, она энергично вернется к громкой поддержки Украины в НАТО,
– подчеркнул глава МИД Украины.
Напомним, в конце сентября руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что Будапешт и в дальнейшем будет блокировать вступление Украины в Альянс из-за критики газового соглашения с Россией.
Соглашение России и Венгрии: основное
- Венгрия и российский "Газпром" 27 сентября подписали контракт на 15 лет о поставках газа. Венгерская сторона ежегодно будет получать 4,5 миллиарда кубометров газа.
- В МИД Украины заявили в ответ, что обратятся к Еврокомиссии относительно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики. А Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела страны.
- Уже 1 октября Россия начала транспортировку газа в Венгрию, минуя Украину. В то же время украинский оператор ГТС перестал доставлять туда голубое топливо.
- Из-за этого газового соглашения Украине приходится переориентировать реверс газа на польский, словацкий и румынский рынки.