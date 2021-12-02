В рамках заседания глава украинского МИД встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Кулеба подчеркнул важность безопасности Украины для НАТО.
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"Встретились в Риге с Петером Сийярто. Есть общее понимание, что, несмотря на отдельные сложные двусторонние вопросы, безопасность Украины – это также безопасность Венгрии и всего восточного фланга НАТО", – отметил Кулеба.
Почему ухудшились отношения Украины и Венгрии
- Глава Кремля Владимир Путин предоставил "орден Дружбы" министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто. Эту "награду" он получил за большой вклад в развитие отношений с Россией.
- Петер Сийярто на Варшавском форуме безопасности не упомянул о перспективах Украины в НАТО, но прокомментировал эту возможность для Грузии.
- Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт продолжит блокировать вступление Украины в Альянс из-за критики газового соглашения с Россией.
- Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали контракт на 15 лет о поставках газа.
Полный текст публикации Дмитрия Кулебы:
Встретились в Риге с Петером Сийяртом. Есть общее понимание, что, несмотря на отдельные сложные двусторонние вопросы, безопасность Украины – это также безопасность Венгрии и всего восточного фланга НАТО.