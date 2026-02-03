Буданов якобы отказался от "кадровых чисток" в ОП и оставил на должностях Татарова и Мудрую, – УП
- Руководитель ОП Кирилл Буданов решил не проводить радикальные "кадровые чистки" в структуре Офиса.
- Так, нерешенным остается, в частности, вопрос с Татаровым и Мудрой.
Недавно назначенный глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов якобы решил отказаться от радикальных "кадровых чисток" в структуре ОП. Наоборот, он приложил усилия, чтобы удержать ключевых людей, которые уже планировали уволиться.
Соответствующую информацию обнародовала "Украинская правда".
Будет ли Буданов разбираться с Татаровым и Мудрой?
По данным источников "Украинской правды", Кирилл Буданов не стал увольнять Олега Татарова – куратора правоохранительного блока, которого многие считают токсичным для репутации власти. Также он убедил остаться на должности Ирину Мудрую, которая отвечает за судебную реформу и продвижение идеи создания специального трибунала по агрессии России.
Мудрая рассматривала варианты перехода. Она могла стать послом в Израиле или же возглавить Министерство юстиции. Даже во фракции "Слуга народа" готовились провести внутренний "праймериз" между ней и главой правового комитета Верховной Рады Денисом Масловым. Однако накануне Буданов якобы провел встречу с обоими кандидатами в ОП и попросил Мудрую остаться его заместителем, во избежание дестабилизации работы Офиса.
Собеседники УП в окружении Буданова отмечают, что первыми "переприсягнуть" ему пришли Виктор Микитась (отвечает за кадры в областных администрациях) и Ирина Верещук. Третьим – полковник Павел Палиса, который координирует взаимодействие с военными. В то же время авторы статьи сомневаются, что эти визиты существенно усилили их позиции.
Часто последнее слово остается за тем же Татаровым, который "выдохнул" и довольно ощутимо усилил свое влияние после отставки Ермака, рассказывают собеседники УП в Раде и ОПУ. Это было хорошо видно по последним назначениям в регионах: двое из пяти новых глав ОВА – из "кадровой папочки" Татарова,
– говорится в материале.
24 Канал обратился к представителю ГУР Андрею Юсову за комментарием относительно позиции Кирилла Буданова к кадровым изменениям в ОП. В случае предоставления ответа – мы непременно сообщим.
Чем занимается Буданов на посту главы ОП?
Напомним, что президент Зеленский 2 января объявил о назначении Кирилла Буданова новым руководителем Офиса президента. Тогда последний принял предложение главы государства и заметил, что считает это за честь.
Сейчас же Кирилл Буданов активно участвует в переговорном процессе. Он вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, своим первым заместителем Сергеем Кислицей, начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым, а также советником Александром Бевзом и председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией будет присутствовать и на очередной трехсторонней встрече в ОАЭ 4 – 5 февраля.