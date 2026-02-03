Соответствующую информацию обнародовала "Украинская правда".

Будет ли Буданов разбираться с Татаровым и Мудрой?

По данным источников "Украинской правды", Кирилл Буданов не стал увольнять Олега Татарова – куратора правоохранительного блока, которого многие считают токсичным для репутации власти. Также он убедил остаться на должности Ирину Мудрую, которая отвечает за судебную реформу и продвижение идеи создания специального трибунала по агрессии России.

Мудрая рассматривала варианты перехода. Она могла стать послом в Израиле или же возглавить Министерство юстиции. Даже во фракции "Слуга народа" готовились провести внутренний "праймериз" между ней и главой правового комитета Верховной Рады Денисом Масловым. Однако накануне Буданов якобы провел встречу с обоими кандидатами в ОП и попросил Мудрую остаться его заместителем, во избежание дестабилизации работы Офиса.

Собеседники УП в окружении Буданова отмечают, что первыми "переприсягнуть" ему пришли Виктор Микитась (отвечает за кадры в областных администрациях) и Ирина Верещук. Третьим – полковник Павел Палиса, который координирует взаимодействие с военными. В то же время авторы статьи сомневаются, что эти визиты существенно усилили их позиции.

Часто последнее слово остается за тем же Татаровым, который "выдохнул" и довольно ощутимо усилил свое влияние после отставки Ермака, рассказывают собеседники УП в Раде и ОПУ. Это было хорошо видно по последним назначениям в регионах: двое из пяти новых глав ОВА – из "кадровой папочки" Татарова,

– говорится в материале.

24 Канал обратился к представителю ГУР Андрею Юсову за комментарием относительно позиции Кирилла Буданова к кадровым изменениям в ОП. В случае предоставления ответа – мы непременно сообщим.

Чем занимается Буданов на посту главы ОП?