Такое мнение 24 Каналу высказал советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что Минобороны является модератором 2 главных задач. Говорится об изготовлении украинского оружия и быстрых темпах его поставки от партнеров.
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Что означают кадровые изменения в Минобороны
Советник главы Офиса Президента Украины объяснил, что в перезагрузке тех или иных отраслей и управленческих вертикалей Украины нет ничего плохого. Это является нормальным явлением в демократическом государстве.
Если ты принимаешь человека, а его работа не соответствует ожиданиям, на которые ты рассчитывал, и является неудовлетворительной, то, безусловно, ты должен менять вертикаль, чтобы оптимизировать рабочие процессы,
– отметил Подоляк.
Он добавил, что Министерство обороны Украины сегодня является ключевым модератором 2 главных задач:
- Собственное производство и поставки оружия украинского производства на поле боя;
- Максимальное переговорное и логистическое ускорение поставок оружия от партнеров, с учетом медленного темпа поставки западной помощи.
Глава Офиса Президента Украины отметил, что темп и день, когда западное оружие поступает в Украину, имеют существенное значение. Интенсивность войны не позволяет затормаживать такие важные действия украинских партнеров.
"Поэтому кадровые изменения – это постоянный процесс, особенно в больших управленческих системах. Государство – это большое количество институтов, которые постоянно нуждаются в совершенствовании. Это эффективный стиль управления", – подчеркнул Подоляк.
Важно! Кабмин поддержал кадровые изменения в Минобороны. Говорится о двух заместителях министра обороны Рустеме Умерове – Станиславе Гайдере, который будет руководителем Офиса министра, и Людмиле Дараган. Обязанности государственного секретаря Минобороны временно будет исполнять Никита Никитенко.