Такое мнение 24 Каналу высказал советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что Минобороны является модератором 2 главных задач. Говорится об изготовлении украинского оружия и быстрых темпах его поставки от партнеров.

Смотрите также Будет несколько этапов: у Зеленского объяснили украинский План победы

Что означают кадровые изменения в Минобороны

Советник главы Офиса Президента Украины объяснил, что в перезагрузке тех или иных отраслей и управленческих вертикалей Украины нет ничего плохого. Это является нормальным явлением в демократическом государстве.

Если ты принимаешь человека, а его работа не соответствует ожиданиям, на которые ты рассчитывал, и является неудовлетворительной, то, безусловно, ты должен менять вертикаль, чтобы оптимизировать рабочие процессы,

– отметил Подоляк.

Он добавил, что Министерство обороны Украины сегодня является ключевым модератором 2 главных задач:

Собственное производство и поставки оружия украинского производства на поле боя;

Максимальное переговорное и логистическое ускорение поставок оружия от партнеров, с учетом медленного темпа поставки западной помощи.

Глава Офиса Президента Украины отметил, что темп и день, когда западное оружие поступает в Украину, имеют существенное значение. Интенсивность войны не позволяет затормаживать такие важные действия украинских партнеров.

"Поэтому кадровые изменения – это постоянный процесс, особенно в больших управленческих системах. Государство – это большое количество институтов, которые постоянно нуждаются в совершенствовании. Это эффективный стиль управления", – подчеркнул Подоляк.

Важно! Кабмин поддержал кадровые изменения в Минобороны. Говорится о двух заместителях министра обороны Рустеме Умерове – Станиславе Гайдере, который будет руководителем Офиса министра, и Людмиле Дараган. Обязанности государственного секретаря Минобороны временно будет исполнять Никита Никитенко.