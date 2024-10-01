По меньшей мере двое из них переходят на новую должность. Причину увольнений Рустем Умеров сообщил на своей странице в Facebook.

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Какая причина увольнений

Умеров подчеркнул, что система Министерства обороны Украины, в том числе ВСУ, ГУР и ГОСТ, во время военного положения является закрытым периметром. Все процессы внутри должны быть четкими и контролируемыми.

Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них – недопустимы. В этом контексте производятся и кадровые изменения. Я подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны,

– говорится в сообщении министра.