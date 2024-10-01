Щонайменше двоє з них переходять на нову посаду. Причину звільнень Рустем Умєров повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Яка причина звільнень

Умєров наголосив, що система Міністерства оборони України, зокрема ЗСУ, ГУР та ДССТ, під час воєнного стану є закритим периметром. Тож всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими.

Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них – неприпустимі. У цьому контексті проводяться і кадрові зміни. Я підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони,

– йдеться у повідомленні міністра.