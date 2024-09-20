Про це повідомили співрозмовники УП в Міністерстві оборони України. Глава оборонного відомства наразі звільнив Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка.

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Двох заступників Буданова звільнили

Як розповіло одне із джерел, звільнення заступників очільника ГУР відбулося близько тижня тому. Цікаво, що із самим Будановим рішення про звільнення не погоджувалося. На думку співрозмовника УП, таке рішення – не ініціатива самого міністра.

Водночас мережею активно шириться непідтверджена інформація, що в Офісі Президента буцімто планують відставку самого очільника ГУР МО Кирила Буданова. Такі чутки співрозмовник коментувати відмовився.

За словами іншого джерела, глава оборонного відомства хоче звільнити або вже звільнив близько 20 генералів та високопосадовців. Серед причин вказують "неефективність, совковий підхід та відсутність результатів у роботі за напрямками".

Зазначається, що під відповідні кадрові зміни можуть потрапити зокрема пʼять заступників міністра, держсекретар Міноборони та начальник штабу командування Сил безпілотних систем Роман Гладкий, який встиг вляпатися у скандал.