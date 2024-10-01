Таку думку 24 Каналу висловив радник Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що Міноборони є модератором 2 головних завдань. Мовиться про виготовлення української зброї та швидкі темпи її постачання від партнерів.

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Що означають кадрові зміни в Міноборони

Радник голови Офісу Президента України пояснив, що в перезавантаженні тих чи інших галузей та управлінських вертикалей України немає нічого поганого. Це є нормальним явищем в демократичній державі.

Якщо ти приймаєш людину, а її робота не відповідає очікуванням, на які ти розраховував, та є незадовільною, то, безумовно, ти маєш змінювати вертикаль, щоб оптимізувати робочі процеси,

– зауважив Подоляк.

Він наголосив, що Міністерство оборони України сьогодні є ключовим модератором 2 головних завдань:

Власне виробництво та постачання зброї українського виробництва на поле бою;

Максимальне переговорне та логістичне прискорення постачання зброї від партнерів, з урахуванням повільного темпу постачання західної допомоги.

Голова Офісу Президента України наголосив, що темп та день, коли західна зброя надходить в Україну, має суттєве значення. Інтенсивність війни не дозволяє загальмовувати такі важливі дії українських партнерів.

"Тому кадрові зміни – це постійний процес, особливо, у великих управлінських системах. Держава – це велика кількість інститутів, які постійно потребують вдосконалення. Це ефективний стиль управління", – підкреслив Подоляк.

Важливо! Кабмін підтримав кадрові зміни в Міноборони. Мовиться про двох заступників міністра оборони Рустема Умєрова – Станіслава Гайдера, який буде керівником Офісу міністра, і Людмилу Дараган. Обов'язки ж державного секретаря Мініоборони тимчасово виконуватиме Нікіта Нікітенко.