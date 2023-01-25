Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, кадровые чистки могут расшириться и на другие ведомства, как минимум на еще 3 институции.

Читайте также: Кадровые изменения в правительстве: США одобряют решительные действия Зеленского против коррупции и безответственности

Кого еще могут уволить

Игорь Рейтерович считает, что волна увольнений может прокатиться по Кабинету Министров, поскольку были разговоры о нескольких министрах, которые могут быть отправлены в отставку, Офисом Президента и Верховной Радой.

В парламенте могут произойти изменения как внутри отдельных фракций, так и в отношении депутатов, представляющих запрещенные партии, в частности ОПЗЖ.

По мнению политолога, в отношении депутатов ОПЗЖ будет маловато забрать мандаты, а необходимо, чтобы в этом направлении поработали правоохранительные органы.

Не исключено, что то, что мы увидели – это такая верхушка айсберга, а дальше будут другие кадровые изменения, причем достаточно громкие,

– сказал Рейтерович.

По словам политолога, решение об отставке некоторых министров отложили, чтобы "не бросать всех в кучу". Из-за более сложной процедуры отставки министров, решение по ним будет приниматься отдельно по каждому лицу.

Ситуация с увольнением заместителей, она проще, чем с увольнением министра. Заместителей уволили, а завтра назначат новых. Что там будет с ними дальше, будем уже наблюдать, а министр – это все же вопрос согласования, прохождения через Кабинет Министров, Верховную Раду, это вопросы различных групп интересов, которые остаются внутри нашей власти и нашей оппозиции.

– сказал Рейтерович.

Он также отметил, что это нормальный процесс для любой демократической страны. При этом понятно, что кто-то желает попасть во власть, занять определенные должности, но плохо, что это происходит во время войны.

Важно Никаких "закрытых глаз": у Зеленского прокомментировали увольнение топ-чиновников

В то же время, по мнению политолога, окончательное решение об отставке министров еще не приняли, потому что, во-первых, не согласовали, а, во-вторых, находятся в поиске кандидатов, которые могли бы их заменить. В условиях военного положения, считает политолог, было бы безответственным держать людей на должностях министров как исполняющих обязанностей, а потому к этому вопросу должны подойти очень серьезно.

"Надо уже иметь готовые кандидатуры, возможно, ждут, чтобы потом их пакетом провести, назначить и закрыть этот вопрос", – сказал политолог.

Кадровый голод

Политолог констатирует, что должность министра – это политическая должность, и довольно часто на эти должности назначают лиц, не являющихся профессионалами в сфере деятельности министерств, но в силу своих менеджерских навыков они профессионально и качественно выполняют свои функции.

Игорь Рейтерович спрогнозировал дальнейшие отставки в правительстве: смотрите видео

В Украине, как отметил Рейтерович, существует проблема кадрового голода по субъективной и объективной причине.

Объективная – из-за того, что сейчас война, а субъективная – связана с тем, что "скамейка запасных" людей, которые хотели бы работать на этих должностях сократилась из-за того, что эти должности находятся под пристальным наблюдением общественности, правоохранительных органов, западных партнеров

Если раньше многие это рассматривали как развитие карьеры и возможности для заработка, то сейчас не факт, что в таких условиях эти люди захотят идти на эти должности. Это порождает определенную проблему, можно снять министра, но гарантий, что пришедший вместо человека сможет достаточно быстро, оперативно "въехать" в положение дел, в принципе, на сегодняшний день нет,

– сказал политолог.

Возможно, именно это и сдерживает пока от кардинальных шагов по переформатированию исполнительной власти.

Увольнение должностных лиц: что известно