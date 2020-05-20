Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Кадровые изменения в Запорожье: новым главой ОГА стал Виталий Боговин

- Читати новину українською
Виталий Боговин новый председатель Запорожской ОГА
Виталий Боговин / bkw.group

Главу ОГА Запорожской области Виталия Туринка 20 мая уволили с должности. На его место назначили 51-летнего Виталия Боговина.

Боговин пришел на заседание правительства и представил свое видение развития области. Об этом сообщает 24 канал.

Читайте также В Запорожье возобновили строительство моста, которое должны были завершить 10 лет назад

Новость дополняется

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Назначения Зеленского Новости Запорожья
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Скандальные интервью Гордона: запрос на "русский мир"?
сегодня , 15:00 Скандальные интервью Гордона: запрос на "русский мир"?
Валерій Пекар
Пустые обещания Авакова: в полиции до сих пор придумывают преступления ради статистики
сегодня , 14:30 Пустые обещания Авакова: в полиции до сих пор придумывают преступления ради статистики
Дмитро Гнап
Утренний ритуал, чтобы сохранить молодость лица и шеи
17 мая , 14:44 Утренний ритуал, чтобы сохранить молодость лица и шеи
Лідія Цюпера