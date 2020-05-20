Кадровые изменения в Запорожье: новым главой ОГА стал Виталий Боговин

Главу ОГА Запорожской области Виталия Туринка 20 мая уволили с должности. На его место назначили 51-летнего Виталия Боговина.

Боговин пришел на заседание правительства и представил свое видение развития области. Об этом сообщает 24 канал.

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