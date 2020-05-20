Кадрові зміни на Запоріжжі: новим главою ОДА стане Віталій Боговін

Главу ОДА Запорізькою області Віталія Туринка 20 травня звільнили з посади. Натомість на його місце призначать 51-річного Віталія Боговіна. Він очолить Запорізьку область після відповідного указу президента.

Боговін прийшов на засідання уряду та представив своє бачення розвитку області. Про це повідомляє 24 канал.

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За його словами, в нього величезний досвід роботи в бізнесі та є мотивація працювати у владі. Водночас його пріоритетами стануть – дороги, екологія та питання питної води в області.

Що відомо про обставини звільнення Туринка

Під час засідання Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що звільнення Віталія Туринка відбулось за згодою сторін.

Водночас за даними запорізьких ЗМІ Туринку з Офісу Президента надійшла пропозиція очолити "Укравтодор".

Зверніть увагу! Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня зазначив, що наразі звільнення голів ОДА може ускладнити роботу з протидії епідемії коронавірусу.

Що відомо про Віталія Боговіна? Йому 51 рік. Закінчив Дніпропетровський державний аграрний університет. Боговін в 2006 році заснував компанію "Бізон-Тех 2006" в Запорізькій області. У 2010 році спільно з Вадимом Коверніком створили агрохолдинг LANDFORT і в 2016 році об'єднали всі активи в BKW Group.



На виборах до Верховної Ради в 2019 році був кандидатом у депутати по 78-му округу від партії "Слуга народу".