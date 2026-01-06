Это неслучайно: политолог заметил красноречивую деталь относительно 3 громких кадровых изменений Зеленского

Президент Владимир Зеленский в последние дни принял ряд громких кадровых решений, которые быстро взбудоражили политические круги и соцсети. Часть назначений выглядит как взаимосвязанная цепочка, когда одна рокировка тянет за собой следующую, и это создает ощущение "кадровой волны".

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала объяснил, что за этими изменениями стоит не только управленческая логика. Он обратил внимание на деталь в трех самых резонансных решениях, которая, по его мнению, показывает главное намерение Банковой и то, как Зеленский выстраивает систему внутри команды.

Кадровые решения Зеленского сложились в одну цепочку

Фесенко объяснил, что нынешние перестановки выглядят массовыми, потому что часть решений связана между собой. Когда меняется одна должность, сразу увольняются другие, и дальше надо закрывать несколько вакансий подряд.

Напомним! 2 января Зеленский объявил о волне кадровых решений и дал понять, что она будет продолжаться. В ближайшие дни появились как уже оформленные указы, так и анонсы будущих ротаций в секторе безопасности, правительстве, дипломатическом корпусе и регионах.

Поэтому создается впечатление, что назначения идут волной, хотя во многих случаях работает логика "домино".

Есть общие причины этой кадровой революции, но в каждом решении есть своя логика,

– сказал Фесенко.

Он привел пример кадровой цепочки, когда перестановка в правительстве автоматически влечет следующие назначения. Так же, по его словам, работает и сектор безопасности: изменение на одной ключевой позиции открывает другую важную должность, которую тоже нужно заполнять. Именно поэтому часть решений, по его мнению, не стоит воспринимать как разрозненные эпизоды.

Некоторые решения – это кадровая цепочка,

– подытожил Фесенко.

Отдельно он отметил, что в этой логике важна не только "техническая" сторона назначений. По его мнению, подбор людей и то, что ключевые фигуры остаются в команде президента, тоже является сигналом внутри власти. Именно в этом, по словам Фесенко, и была та "красноречивая деталь", на которую не все обратили внимание.

Зачем Зеленский показывает обновление власти без выборов?

Одна из причин нынешних решений это желание показать обществу обновление власти. Предыдущие изменения не восприняли как настоящую перезагрузку, поэтому теперь Банковая пытается дать более ощутимый сигнал.

Нужно было продемонстрировать обществу, что к власти приходят новые люди с новыми подходами,

– сказал Фесенко.

Он добавил, что вторая причина связана с войной и необходимостью усилить работу институтов, которые отвечают за оборону и безопасность. По его мнению, именно поэтому акцент сместили на людей, которых ассоциируют с новыми подходами в управлении и оборонной политике.

То, о чем сказал сам Зеленский, это усиление эффективности тех институтов, которые занимаются обороной и сектором безопасности,

– отметил политолог.

Отдельно он назвал еще одну мотивацию, которая, по его мнению, читается в самых громких назначениях. Речь идет о демонстрации персонального контроля президента над системой и над собственной командой.

Зеленский такими изменениями показывает, что именно он является ключевой фигурой во власти,

– сказал Фесенко.

Он обратил внимание на еще одну "красноречивую деталь" относительно трех резонансных фигур, которых связывали с увольнением Андрея Ермака. По словам политолога, все они остались рядом с президентом, но уже в новом статусе, и это тоже сигнал для внутренних элит.

Три человека, причастны к увольнению Ермака, а именно Буданов, Федоров и Малюк, сейчас получают новые должности, и это неслучайно,

– подытожил Фесенко.

Так Зеленский одновременно пересобирает вертикаль и напоминает, что окончательное решение относительно должностей и полномочий принимает именно президент.

Последние кадровые изменения в команде Зеленского: