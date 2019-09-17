Кадровые изменения в полиции: правоохранители Сумщины получили нового руководителя

Полковник Руслан Пиняга возглавил Национальную полицию в Сумской области. 17 сентября глава Нацполиции Сергей Князев представил его личному составу и гражданам.

Князев подчеркнул, что вместе с предыдущим руководителем полиции Сумщины Николаем Лушпиенко подразделение достигло положительных результатов и показало слаженность и эффективность в работе, сообщает Нацполиция.

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Глава полиции отметил, что для каждого офицера важно иметь возможность карьерного лифта – приобрести практический опыт и быть назначенным на самостоятельную работу.

"В целом доверие населения региона к полиции есть на достаточном уровне, но подчеркиваю, что основной наш с вами долг – это работать так, чтобы доверие населения к нам росло. Так мы будем иметь возможность развивать проекты, которые перед обществом мы презентуем как смену полиции, критериев работы, ее реформу. Из маленьких истин появляется большая работа", – подчеркнул Князев.

К слову, в среду, 18 сентября, Сергей Князев планирует представить нового главу полиции в Запорожской области.



Князев представил нового главу полиции Сумщины / фото: Нацполиция

Представление Руслана Пиняги: смотрите видео

Что известно про Руслана Пинягу?До назначения на должность руководителем Нацполиции Сумской области Руслан Пиняга работал заместителем начальника департамента стратегических расследований Национальной полиции.



Полицейский также работал начальником управления уголовного розыска ГУМВД Украины в Киевской области и начальником криминальной полиции в Сумской области.