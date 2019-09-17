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      Кадрові зміни у поліції: правоохоронці Сумщини отримали нового керівника

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      Руслан Пиняга очолив поліцію у Сумській області
      Руслан Пиняга очолив поліцію у Сумській області / фото: Нацполіція

      Полковник Руслан Пиняга очолив Національну поліцію у Сумській області. 17 вересня голова Нацполіції Сергій Князєв представив його особовому складу та громадянам.

      Князєв підкреслив, що разом із попереднім керівником поліції Сумщини Миколою Лушпієнком підрозділ досяг позитивних результатів та показав злагодженість та ефективність у роботі, повідомляє Нацполіція.

      До слова: Чистка у Нацполіції: Аваков звільнив Аброськіна, Невгаду і Купранця

      Голова поліції зазначив, що для кожного офіцера важливо мати можливість кар'єрного ліфту – набути практичного досвіду та бути призначеним на самостійну роботу.

      "Загалом довіра населення регіону до поліції є на достатньому рівні, але наголошую, що основний наш з вами обов'язок – це працювати так, щоб довіра населення до нас зростала. Так ми матимемо можливість розвивати проєкти, які перед суспільством ми презентуємо як зміну поліції, критеріїв роботи, її реформу. З маленьких істин з'являється велика робота", – наголосив Князєв.

      До слова, у середу, 18 вересня, Сергій Князєв планує представити нового очільника поліції у Запорізькій області.

      Сергій Князєв, Руслан Пиняга, поліція Сумщини
      Князєв представив нового очільника поліції Сумщини / фото: Нацполіція

      Представлення Руслана Пиняги: дивіться відео

      Що відомо про Руслана Пинягу?До призначення на посаду керівника Нацполіції Сумської області Руслан Пиняга працював заступником начальника департаменту стратегінчих розслідувань Національної поліції.

      Поліцейський також працював начальником управління карного розшуку ГУМВС України в Київській області та начальником кримінальної поліції у Сумській області.

       

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      Теги: Новини політики Новини України Поліція Сергій Князєв Суми
      Джерело: 24 канал
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