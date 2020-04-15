Кадровые изменения в руководстве Укрзализныци: Иван Юрик заменил Желько Марчека
Кабинет Министров Украины на заседании 15 апреля уволил Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци". Правительство также исключило его из состава правления.
Теперь обязанности главы Укрзализныци будет исполнять Иван Юрик. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем телеграм-канале.
Актуально Ивана Юрика избрали новым временным руководителем Укрзализныци
По словам министра, конкурс на должность председателя правления, который сейчас приостановлен по решению Наблюдательного совета, будет восстановлен и продлен после завершения карантина.
Что известно про Ивана Юрика?
В 2010-2014 годах – возглавлял представительство инвестиционной компании Blackstone в Украине. С июня 2018 года до июня 2019 года был членом Наблюдательного совета Укрзализныци. С июня 2019 года входил в состав правления компании. До этого работал в Министерстве финансов Украины и Офисе привлечения и поддержки инвестиций Правительства Украины.
Что известно об избрании председателя правления Укрзализныци
- Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, которого 29 января уволило правительство, сообщил, что после расторжения с ним контракта досрочно он получит немалую компенсацию. В то же время он не сообщил о какой именно сумме идет речь. В случае отклонения этого заявления наблюдательным советом компенсация за увольнение Кравцова должна быть равна его годовой зарплате.
- По данным СМИ, зарплата главы УЗ в 2018 году составила почти 10 миллионов гривен. В 2019 году эта цифра составила более 9 миллионов гривен.
- Поэтому Кабинет министров согласовал увольнение главы Укрзализныци Евгения Кравцова без перевода на другую должность.
- В то же время наблюдательный совет Укрзализныци объявил открытый отбор кандидатов на должность председателя правления компании. Стоимость услуг международной компании Boyden по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы УЗ составляет 837,5 тысяч гривен.
- 5 февраля Кабинет Министров назначил и.о. председателя правления "Укрзализныци" члена правления компании Желько Марчека.
- Уже 7 апреля наблюдательный совет отстранил Желько Марчека от руководства компанией. По словам министра инфрструктуры Владислава Криклия, Марчек не оправдал доверия.
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