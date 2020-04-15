Кадровые изменения в руководстве Укрзализныци: Иван Юрик заменил Желько Марчека

Кабинет Министров Украины на заседании 15 апреля уволил Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци". Правительство также исключило его из состава правления.

Теперь обязанности главы Укрзализныци будет исполнять Иван Юрик. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем телеграм-канале.

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По словам министра, конкурс на должность председателя правления, который сейчас приостановлен по решению Наблюдательного совета, будет восстановлен и продлен после завершения карантина.

Что известно про Ивана Юрика?

В 2010-2014 годах – возглавлял представительство инвестиционной компании Blackstone в Украине. С июня 2018 года до июня 2019 года был членом Наблюдательного совета Укрзализныци. С июня 2019 года входил в состав правления компании. До этого работал в Министерстве финансов Украины и Офисе привлечения и поддержки инвестиций Правительства Украины.

Что известно об избрании председателя правления Укрзализныци