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      Кадровые изменения в руководстве Укрзализныци: Иван Юрик заменил Желько Марчека

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      Иван Юрик возглавит Укрзализныцю / Укрзализныця

      Кабинет Министров Украины на заседании 15 апреля уволил Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци". Правительство также исключило его из состава правления.

      Теперь обязанности главы Укрзализныци будет исполнять Иван Юрик. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем телеграм-канале.

      Актуально Ивана Юрика избрали новым временным руководителем Укрзализныци

      По словам министра, конкурс на должность председателя правления, который сейчас приостановлен по решению Наблюдательного совета, будет восстановлен и продлен после завершения карантина.

      Что известно про Ивана Юрика?
      В 2010-2014 годах – возглавлял представительство инвестиционной компании Blackstone в Украине. С июня 2018 года до июня 2019 года был членом Наблюдательного совета Укрзализныци. С июня 2019 года входил в состав правления компании. До этого работал в Министерстве финансов Украины и Офисе привлечения и поддержки инвестиций Правительства Украины.

      Что известно об избрании председателя правления Укрзализныци

      • Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, которого 29 января уволило правительство, сообщил, что после расторжения с ним контракта досрочно он получит немалую компенсацию. В то же время он не сообщил о какой именно сумме идет речь. В случае отклонения этого заявления наблюдательным советом компенсация за увольнение Кравцова должна быть равна его годовой зарплате.
      • По данным СМИ, зарплата главы УЗ в 2018 году составила почти 10 миллионов гривен. В 2019 году эта цифра составила более 9 миллионов гривен.
      • Поэтому Кабинет министров согласовал увольнение главы Укрзализныци Евгения Кравцова без перевода на другую должность.
      • В то же время наблюдательный совет Укрзализныци объявил открытый отбор кандидатов на должность председателя правления компании. Стоимость услуг международной компании Boyden по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы УЗ составляет 837,5 тысяч гривен.
      • 5 февраля Кабинет Министров назначил и.о. председателя правления "Укрзализныци" члена правления компании Желько Марчека.
      • Уже 7 апреля наблюдательный совет отстранил Желько Марчека от руководства компанией. По словам министра инфрструктуры Владислава Криклия, Марчек не оправдал доверия.
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Министерство инфраструктуры Укрзализниця
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