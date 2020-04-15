Кадрові зміни в керівництві Укрзалізниці: Іван Юрик замінив Желько Марчека
Кабінет Міністрів України на засіданні 15 квітня звільнив Желько Марчека з посади виконуючого обов'язки голови правління Укрзалізниці. Уряд також виключив його зі складу правління.
Тепер обов'язки глави Укрзалізниці виконуватиме Іван Юрик. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму телеграм-каналі.
Актуально Івана Юрика обрано новим тимчасовим керівником Укрзалізниці
За словами міністра, конкурс на посаду голови правління, який наразі призупинено за рішенням Наглядової ради, буде відновлений та продовжений після завершення карантину.
Що відомо про Івана Юрика? У 2010-2014 роках – очолював представництво в Україні інвестиційної компанії Blackstone. З червня 2018 року до червня 2019 року був членом Наглядової ради Укрзалізниці. З червня 2019 року входив до складу правління компанії. До цього працював в Міністерстві фінансів України та Офісі залучення та підтримки інвестицій Уряду України.
Що відомо про обрання голови правління Укрзалізниці
- Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов, якого 29 січня звільнив уряд, повідомив, що після розірвання з ним достроково контракту він отримає чималу компенсацію. Водночас він не повідомив про яку саме суму йдеться. У випадку відхилення цієї заяви компенсація за звільнення Кравцова наглядовою радою повинна була дорівнювати його річній зарплаті.
- За даними ЗМІ, зарплата голови УЗ у 2018 році становила майже 10 мільйонів гривень. У 2019 року ця цифра становила понад 9 мільйонів гривень.
- Відтак Кабінет міністрів погодив звільнення голови Укрзалізниці Євгена Кравцова без переведення на іншу посаду.
- Водночас наглядова ради Укрзалізниці оголосила відкритий відбір кандидатів на посаду голови правління компанії. Вартість послуг міжнародної компанії Boyden по забезпеченню пошуку і відбору кандидатів на посаду голови УЗ становить 837,5 тисяч гривень.
- 5 лютого Кабінет міністрів призначив в.о. голови правління "Укрзалізниці" члена правління компанії Желько Марчека.
- Вже 7 квітня наглядова рада відсторонила Желько Марчека від керівництва компанією. За словами міністра інфрструктури Владислава Криклія, Марчек не виправдав довіри.
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