Кадрові зміни в керівництві Укрзалізниці: Іван Юрик замінив Желько Марчека

Кабінет Міністрів України на засіданні 15 квітня звільнив Желько Марчека з посади виконуючого обов'язки голови правління Укрзалізниці. Уряд також виключив його зі складу правління.

Тепер обов'язки глави Укрзалізниці виконуватиме Іван Юрик. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму телеграм-каналі.

Актуально Івана Юрика обрано новим тимчасовим керівником Укрзалізниці

За словами міністра, конкурс на посаду голови правління, який наразі призупинено за рішенням Наглядової ради, буде відновлений та продовжений після завершення карантину.

Що відомо про Івана Юрика? У 2010-2014 роках – очолював представництво в Україні інвестиційної компанії Blackstone. З червня 2018 року до червня 2019 року був членом Наглядової ради Укрзалізниці. З червня 2019 року входив до складу правління компанії. До цього працював в Міністерстві фінансів України та Офісі залучення та підтримки інвестицій Уряду України.

Що відомо про обрання голови правління Укрзалізниці