00:23
17 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальная медицина РФ. Пьяная "Почта России"
      Вєсті Кремля
      22:49, 16 января
      Вести.UA: Яценко перегорел на отдыхе. Заявочки от Савченко
      Вєсті.UA
      21:56, 16 января
      Золотая жила: сколько харьковская власть подзаработала за период новогодних праздников
      ЦРУ
      09:02, 16 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, 16 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      "Кадровый голод": сколько тысяч патрульных не хватает в Украине

      9 Читати новину українською
      В рядах патрульной полиции не хватает более 3 тысяч работников
      В рядах патрульной полиции не хватает более 3 тысяч работников

      Патрульной полиции Украины пока не хватает почти 3400 работников. Штатная численность 36 территориальных подразделений ведомства составляет 18,1 тысячи человек, а фактическая – 14,7 тысяч.

      Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

      Читайте также: "Наступит пиз * * ць": глава патрульных Киева попал в скандал из-за выступления на корпоративе – видео

      Киев охраняют больше всего патрульных полицейских, ведь там их работает 2135. Несмотря на это, в столице все же наблюдается "кадровый голод", поскольку по штатному расписанию должно быть 2723 работников.

      Более 1300 патрульных работают в управлении патрульной полиции в Харьковской области, а чуть меньше тысячи – в управлениях в Днепропетровской (без учета Кривого Рога), Одесской (без учета Измаила) и Львовской областях.

      В то же время, наименьшее подразделение патрульной полиции работает в Умани: там 20 работников при необходимых 40.

      Кроме того, в Мелитополе происходит процесс формирования патрульной полиции, но там уже создано 150 вакансий.

      Данные о количестве работников патрульной полиции в Украине // LB.ua

      К слову, ранее 24 канал сообщал, что в 2019 году Нацполиция планирует создать отдельное авиационное подразделение, функцией которого станет аэромедицинская эвакуация. Новое подразделение обеспечит публичную безопасность, доступ к труднопроходимым местам, наземные специальные полицейские операции и другие специальные миссии.

      Теги: Новости Украины Полиция
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 16 января: нападение подростков в Киеве и расстрел грузовика на Донбассе
      16 января , 22:36 Главные новости 16 января: нападение подростков в Киеве и расстрел грузовика на Донбассе
      243
      Книгоманам на замітку: новинки від видавництва "BookChef" на різні смаки
      16 января , 22:00 Книгоманам на замітку: новинки від видавництва "BookChef" на різні смаки
      Книги для гурманів 151
      Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
      16 января , 21:00 Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
      Альона Захарова 115
      Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании
      16 января , 20:02 Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании
      61
      Что такое Brexit и почему Британия провалила голосование за соглашение Мэй
      16 января , 19:41 Что такое Brexit и почему Британия провалила голосование за соглашение Мэй
      Світлана Попова 401
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук