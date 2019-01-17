"Кадровый голод": сколько тысяч патрульных не хватает в Украине

Патрульной полиции Украины пока не хватает почти 3400 работников. Штатная численность 36 территориальных подразделений ведомства составляет 18,1 тысячи человек, а фактическая – 14,7 тысяч.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

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Киев охраняют больше всего патрульных полицейских, ведь там их работает 2135. Несмотря на это, в столице все же наблюдается "кадровый голод", поскольку по штатному расписанию должно быть 2723 работников.

Более 1300 патрульных работают в управлении патрульной полиции в Харьковской области, а чуть меньше тысячи – в управлениях в Днепропетровской (без учета Кривого Рога), Одесской (без учета Измаила) и Львовской областях.

В то же время, наименьшее подразделение патрульной полиции работает в Умани: там 20 работников при необходимых 40.

Кроме того, в Мелитополе происходит процесс формирования патрульной полиции, но там уже создано 150 вакансий.

Данные о количестве работников патрульной полиции в Украине // LB.ua

К слову, ранее 24 канал сообщал, что в 2019 году Нацполиция планирует создать отдельное авиационное подразделение, функцией которого станет аэромедицинская эвакуация. Новое подразделение обеспечит публичную безопасность, доступ к труднопроходимым местам, наземные специальные полицейские операции и другие специальные миссии.