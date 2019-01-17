"Кадровий голод": скільки тисяч патрульних не вистачає в Україні

Патрульній поліції України наразі не вистачає майже 3400 працівників. Штатна чисельність 36 територіальних підрозділів відомства становить 18,1 тисячу осіб, а фактична – 14,7 тисяч.

Про це повідомила прес-служба патрульної поліції.

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Київ охороняють найбільше патрульних поліцейських, адже там їх працює 2135. Незважаючи на це, у столиці все ж спостерігається "кадровий голод", оскільки за штатним розписом має бути 2723 працівників.

Понад 1300 патрульних працюють в управлінні патрульної поліції в Харківській області, а трохи менше тисячі – в управліннях у Дніпропетровській (без урахування Кривого Рогу), Одеській (без урахування Ізмаїла) та Львівській областях.

Водночас, найменший підрозділ патрульної поліції працює в Умані: там 20 працівників при необхідних 40.

Окрім того, у Мелітополі відбувається процес формування патрульної поліції, але там вже створено 150 вакансій.



Дані про кількість працівників патрульної поліції в Україні // LB.ua

До слова, раніше 24 канал повідомляв, що у 2019 році Нацполіція планує створити окремий авіаційний підрозділ, функцією якого стане аеромедична евакуація. Новий підрозділ забезпечить публічну безпеку, доступ до важкопрохідних місць, наземні спеціальні поліцейські операції та інші спеціальні місії.