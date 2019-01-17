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      "Кадровий голод": скільки тисяч патрульних не вистачає в Україні

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      У лавах патрульної поліції не вистачає понад 3 тисячі працівників
      У лавах патрульної поліції не вистачає понад 3 тисячі працівників

      Патрульній поліції України наразі не вистачає майже 3400 працівників. Штатна чисельність 36 територіальних підрозділів відомства становить 18,1 тисячу осіб, а фактична – 14,7 тисяч.

      Про це повідомила прес-служба патрульної поліції.

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      Київ охороняють найбільше патрульних поліцейських, адже там їх працює 2135. Незважаючи на це, у столиці все ж спостерігається "кадровий голод", оскільки за штатним розписом має бути 2723 працівників.

      Понад 1300 патрульних працюють в управлінні патрульної поліції в Харківській області, а трохи менше тисячі в управліннях у Дніпропетровській (без урахування Кривого Рогу), Одеській (без урахування Ізмаїла) та Львівській областях.

      Водночас, найменший підрозділ патрульної поліції працює в Умані: там 20 працівників при необхідних 40.

      Окрім того, у Мелітополі відбувається процес формування патрульної поліції, але там вже створено 150 вакансій.


      Дані про кількість працівників патрульної поліції в Україні // LB.ua

      До слова, раніше 24 канал повідомляв, що у 2019 році Нацполіція планує створити окремий авіаційний підрозділ, функцією якого стане аеромедична евакуація. Новий підрозділ забезпечить публічну безпеку, доступ до важкопрохідних місць, наземні спеціальні поліцейські операції та інші спеціальні місії.

      Теги: Новини України Поліція
      Джерело: 24 Канал
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