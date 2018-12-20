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      В Україні створять новий підрозділ поліції

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      У Нацполіції з'явиться новий авіаційний підрозділ
      У Нацполіції з'явиться новий авіаційний підрозділ / Фото з сторінки Патрульної поліції у Фейсбук

      У 2019 році Нацполіція планує створити окремий авіаційний підрозділ, функцією якого стане аеромедична евакуація. Новий підрозділ забезпечить публічну безпеку, доступ до важкопрохідних місць, наземні спеціальні поліцейські операції та інші спеціальні місії.

      Про це повідомила прес-служба НПУ.

      Наприклад, у разі отримання інформації про надзвичайну подію з потерпілими і неможливість дістатися до місця наземним транспортом – приймається рішення про негайне застосування гелікоптера. Він одночасно доставить поліцейських для відповідного реагування на подію та надання невідкладної допомоги постраждалим, 
      – зазначив голова Нацполіції  Сергій Князєв.

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      Князєв також  наголосив, що у 2019 році триватиме розбудова водної поліції, ключовим завданням якої  залишається браконьєрство. 

      Лише за цей рік у правопорушників вилучено 400 плавзасобів та більше 100 тонн водних біоресурсів на суму понад 42 мільйони гривень. До того ж, за 2018 рік поліцейські підрозділи водної поліції врятували 55 людських життів,
      – додав глава Нацполіції.

      Зважаючи на загрози з боку Азовського та Чорного морів, керівництво Нацполіції планує створити підрозділи водної поліції у семи містах України: Генічеську, Скадовську, Очакові, Миколаєві, Одесі, Ізмаїлі та в Білгороді-Дністровському. Міста  будуть забезпечені сучасними плавзасобами і обладнанням та у взаємодії з підрозділами повітряної підтримки братимуть участь у проведенні спецоперацій, надаючи допомогу громадянам під час аварій і надзвичайних подій. 

      Також Нацполіція планує запустити системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Князєв пообіцяв, що до кінця першого півріччя 2019 року камери вже мають запрацювати на дорогах великих міст країни.

      Нагадаємо, що з 8 жовтня 2018 року українська патрульна поліція повернулася до практики вимірювання швидкості транспортних засобів за допомогою пристроїв TruCam. На сьогодні в Україні вже встановлено 31 пристрій TruCam. За час роботи новітніх камер патрульні зафіксували 18 тисяч правопорушень, під час яких було сплачено 4 мільйони гривень штрафу.

      Теги: Новини України Новини політики Поліція Нові правила дорожнього руху авіація
      Джерело: 24 канал
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