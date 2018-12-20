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      В Украине создадут новое подразделение полиции

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      В Нацполиции появится новое авиационное подразделение
      В Нацполиции появится новое авиационное подразделение / Фото со страницы Патрульной полиции в Фейсбуке

      В 2019 году Нацполиция планирует создать отдельное авиационное подразделение, функцией которого станет аэромедицинская эвакуация. Новое подразделение обеспечит публичную безопасность, доступ в труднопроходимые места, наземные специальные полицейские операции и другие специальные миссии.

      Об этом сообщила пресс-служба НПУ.

      Например, в случае получения информации о чрезвычайном происшествии с пострадавшими и невозможности добраться до места наземным транспортом – принимается решение о немедленном применении вертолета. Он одновременно доставит полицейских для соответствующего реагирования на происшествие и оказания неотложной помощи пострадавшим,
      – отметил глава Нацполиции Сергей Князев.

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      Князев также отметил, что в 2019 году будет продолжаться развитие водной полиции, ключевой задачей которой остается браконьерство.

      Только за этот год у правонарушителей изъято 400 плавсредств и более 100 тонн водных биоресурсов на сумму более 42 миллионов гривен. К тому же, за 2018 год полицейские подразделения водной полиции спасли 55 человеческих жизней,
      – добавил глава Нацполиции.

      Несмотря на угрозы со стороны Азовского и Черного морей, руководство Нацполиции планирует создать подразделения водной полиции в семи городах Украины: Геническе, Скадовске, Очакове, Николаеве, Одессе, Измаиле и Белгороде-Днестровском. Города будут обеспечены современными плавсредствами и оборудованием и во взаимодействии с подразделениями воздушной поддержки будут участвовать в проведении спецопераций, оказывая помощь гражданам во время аварий и чрезвычайных событий.

      Также Нацполиция планирует запустить системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Князев пообещал, что до конца первого полугодия 2019 года камеры уже должны заработать на дорогах крупных городов страны.

      Напомним, что с 8 октября 2018 года украинская патрульная полиция вернулась к практике измерения скорости транспортных средств с помощью устройств TruCam. На сегодня в Украине уже установлено 31 устройство TruCam. За время работы новейших камер патрульные зафиксировали 18 тысяч правонарушений, во время которых было уплачено 4 миллиона гривен штрафов.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новые правила дорожного движения Полиция авиация
      Источник: 24 канал
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