В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области опубликовали кадры с пожара на Майдане Героев Небесной сотни. Там огонь охватил жилые дома.

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На кадрах видно, как пожар уничтожает дом. Пожарные пытаются ликвидировать его на остатках помещения.

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В Харькове задержали пилота-убийцу

Нацгвардейцы задержали пилота сбитого российского истребителя. Он оказался заместителем командира авиационного полка, дислоцировавшегося в Воронеже. Оккупант признался, что лично совершал 3 вылета между Изюмом и Балаклеей и бомбардировал гражданских.

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