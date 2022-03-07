У Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області опублікували кадри з пожежі на майдані Героїв Небесної сотні. Там вогонь охопив житлові будинки.

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На кадрах видно, як пожежа знищує будинок. Вогнеборці намагаються ліквідувати її на залишках приміщення.

Пожежа у Харкові: дивіться відео

У Харкові затримали пілота-вбивцю

Нацгвардійці затримали пілота збитого російського винищувача. Він виявився заступником командира авіаційного полку, що дислокувався у Воронежі. Окупант зізнався, що обисто здійснював 3 вильоти між Ізюмом і Балаклією і бомбардував цивільних.

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