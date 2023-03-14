Об этом говорится в отчете Инстинкта по изучению войны от 13 марта. По мнению аналитиков, Владимир Путин может оказать давление на Кадырова, чтобы тот увеличил количество своих бойцов на фронте в Украине на фоне больших потерь ЧВК "Вагнера".

Смотрите также Что с руками: Путин на встрече с Кадыровым снова упорно держался за стол – красноречивое видео

Рамзан Кадыров рассказал Путину о деятельности чеченских боевиков в Украине и подчеркнул, что чеченцы добросовестно выполняют приказы российского президента и "стремятся действовать до победного конца". В ответ Владимир Путин признал заслуги "кадыровцев" и похвалил их лидера.

Кадыров испытывает давление

По мнению авторов отчета, напряжение чеченского главы может говорить о том, что он испытывает давление. В настоящее время "кадыровцы" не оказывают значительного влияния на фронте в Украине. Чеченские войска преимущественно пытаются наступать в районе Белогоровки Луганской области, или выполняют функции "правохранителей" в тыловых районах оккупированных украинских городов.

Таким образом, Кадыров может опасаться, что он теряет расположение Путина, потому что ему нечего показать с точки зрения боевых достижений в Чечне, и, вероятно, он надеялся исправить и укрепить свою репутацию в ходе этой встречи,

– подытожили эксперты.

В публикации говорится, что Владимир Путин, возможно, собирается надавить на Кадырова, чтобы тот увеличил количество чеченцев в зоне боевых действий в Украине на фоне больших потерь ЧВК "Вагнер" и других российских сил.

Добавим, что сразу ряд экспертов и военных обозревателей предполагают, что Рамзана Кадырова могли отравить сотрудники ФСБ и теперь он вынужден лечиться в Берлине. По словам Жданова, информация не подтверждена, однако на это указывают многие факты.