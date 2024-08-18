Каких именно, 24 Каналу рассказал народный депутат Украины Олег Дунда.

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Какой расчет у Кадырова

По словам Дунды, Кадыров уже сейчас понимает, что российская империя в виде, котором есть сейчас, обречена. А поскольку у него немало врагов, то после окончания власти Путина, ему придется бороться не только за власть, а за собственную жизнь.

Многие его враги хотят выставить счет за то, что он делал в течение 20 лет. Сделать с ним то, что сделал ливийский народ с Муаммаром Каддафи,

– отметил нардеп.

Поэтому Кадыров совсем не заинтересован участвовать в военных действиях и терять свою армию, ведь она ему понадобится еще во время развала России.

"С первого дня назначения Кадыров готов предать Путина, готовится к этому постоянно. Он чувствует, что конец Путина скоро наступит", – подчеркнул Дунда.

Еще раз ярко это доказала Курская операция и абсолютное безразличие Путина к происходящему на этих территориях, фактически их потеря.

Интересно, недавно Кадыров демонстрировал машину Cybertruck, которую якобы ему подарил сам Илон Маск. Дунда убежден, что это часть дешевого тик-ток спектакля в духе диктатора, а машину тот приобрел самостоятельно.