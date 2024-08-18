Яких саме 24 Каналу розповів народний депутат України Олег Дунда.

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Який розрахунок в Кадирова

За словами Дунди, Кадиров уже зараз розуміє, що російська імперія у вигляді, якому є зараз, приречена. А оскільки в нього чимало ворогів, то після закінчення влади Путіна, йому доведеться боротися не лише за владу, а за власне життя.

Багато його ворогів хочуть виставити рахунок за те, що він робив протягом 20 років. Зробити з ним те, що зробив лівійський народ із Муаммаром Каддафі,

– зауважив нардеп.

Тому Кадиров зовсім не зацікавлений брати участь у військових діях і втрачати свою армію, адже вона йому знадобиться ще під час розвалу Росії.

"З першого дня призначення Кадиров готовий зрадити Путіна, готується до цього постійно. Він відчуває, що кінець Путіна скоро настане", – підкреслив Дунда.

Ще раз яскраво це довела Курська операція і абсолютна байдужість Путіна до події на цих територіях, фактично їхня втрата.

Цікаво, нещодавно Кадиров демонстрував машину Cybertruck, яку нібито йому подарував сам Ілон Маск. Дунда переконаний, що це частина дешевого тік-ток спектаклю в дусі диктатора, а машину той придбав самостійно.