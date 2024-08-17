Вершиною абсурду цієї ситуації стало те, що Кадиров прикрутив кулемет на автомобіль. Про це "друг" російського диктатора повідомив у своєму телеграм-каналі та показав відповідне відео, передає 24 Канал.

Дивіться також Як "кадирівці" причетні до взяття у полон сотні окупантів на Курщині: Sky News дізналося деталі

Кадиров заявив, що Маск йому подарував Cybertruck

Кадиров запевнив, що автівку йому надіслав персонально американський мільярдер, засновник Tesla Ілон Маск. До слова, його голова Чечні запросив відвідати Грозний. Крім того, він показав відео, як катається на машині зі встановленим кулеметом.

Я із задоволенням випробував нову техніку й особисто переконався, що не випадково його називають "Кіберзвір". Справжня невразлива і швидка тварина. Маневровий автомобіль розвиває чудову швидкість і долає перепони. Дуже зручна машина,

– сказав Кадиров.

За його словами, він збирається передати "у зону сво" для того, аби його активно використовували у війні російські загарбники. "Хлопці перевірять, а потім напишемо характеристику, що треба змінити", – додав вірний лакей Путіна.

Кадиров показав кадри на автомобілі: дивіться відео

Зауважимо, що наразі офіційно купити Cybertruck, як і інші моделі Tesla, у Росії неможливо через санкції. Тому, достеменно невідомо, звідки Кадиров справді взяв вищезгаданий автомобіль.