Случилось это не без содействия российского диктатора Владимира Путина. Об этом говорят представители службы внешней разведки Эстонии.

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По мнению эстонских специалистов, сейчас выйти на первый план пытается архирадикальная фракция господствующей элиты, в то же время даже когда-то умеренные чиновники стали привлекать к себе внимание достаточно экстремистскими заявлениями.

Их поведение может являться признаком паники. Возможно, они поняли, что война в Украине была огромной ошибкой, которую уже не исправить, и теперь единственный путь – продолжить борьбу, используя все более радикальные методы.

– говорится в материале.

В Службе внешней разведки Эстонии считают, что подобная радикализация политической элиты может быть частью плана Путина. Он позволяет радикалам высказываться, чтобы показать, что с его исчезновением у властей России станет еще более экстремистская группа.

Зачем Путину допускать к власти Кадырова и Пригожина

По версии эстонской разведки президент России беспокоится о том, что умеренные политики могут представить себя как альтернативу его режиму.

Чтобы предотвратить это, он заставляет силовые фигуры с ранее умеренным имиджем полностью дискредитировать себя радикальными заявлениями. Один из примеров - бывший президент Дмитрий Медведев, когда-то считавшийся по поводу либерального политика, а сейчас угрожающий ядерными ударами половине мира,

– объяснили в разведке.

Однако рост радикальных настроений среди руководящей элиты может выйти из-под контроля. Как предупреждают разведчики, в какой-то момент Путину самому может стать трудно обуздать ультрарадикалов, вдохновленных их растущим влиянием.

Обратите внимание! И Пригожин, и Кадыров особенно опасны в этом контексте, поскольку каждый из них, в сущности, имеет свою частную армию.