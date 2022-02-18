Кадыров может вонзить кинжал в спину Путину

Путин не боится Кадырова, уверяю вас. Эта ситуация пока абсолютно управляемая. Я думаю, Путин понимает: Кадыров – это такой классический восточный деспот, который в любой момент может, обнимая, вонзить кинжал в спину.

Игра на выживание

Тому же Путину может, и Путин это знает, контролирует и в противостоянии с Кадыровым использует всю мощь своего окружения чекистов. Сдерживает их, но волны ненависти к Кадырову достаточно сильные. Это очень заметно.

Актуально Кадырову надавали по ушам в Кремле

Наверное, вы знаете: всякий раз, когда эффект от заявления Кадырова становится каким-то заметным, сильным, Кадыров ужасно пугается. Он тут же исчезает, вылетает на своем самолете в арабские страны, скрывается. Имеет несколько баз.

Две разных Чечни

Не путайте, пожалуйста, чеченцев, которые борются за свободу, и кадыровцев, которые борются за деньги, которым просто Кадыров и чекисты хорошо платят за выполнение их приказов. Это разные вещи и разные чеченцы.

Чеченцы, которые борются за свободу Ичкерии – это чеченцы, которые брать деньги у Кадырова и чекистов не будут. Я общался и с теми, и с другими – уверяю, что это люди с разных планет.



Путин просто позволяет Кадырову играть в независимость от Кремля / Фото "Грозный инфо"

Марионетка под пристальным наблюдением

Ситуация хорошо управляемая. Кадыров играет в независимость от московских чекистов. Ему Путин позволяет это делать. В том числе и потому, что один из инструментов Путина, который довольно широко и часто используется, – это создание таких противоречий, противостояние между Кадыровым и московскими чекистами. Чтобы и те не спали, и Кадыров тоже понимал, что его власть не безгранична.

Легенда о том, что Кадыров может прийти к власти после Путина искусственно подогревается. В основном – для того, чтобы вызвать раздражение в обществе. Потому что общество хорошо запугано этой идеей прихода к власти жестокого Кадырова, который имеет свои частные тюрьмы, пытки, который даже на территории России кого-то захватывает.

И вот эти довольно частые заявления, которые звучат, что это недопустимо, они действуют вопреки государственной власти, силовикам, – хочу всех успокоить: все это было бы невозможным, если бы на это не было полного согласия силовиков.

По многим причинам это выгодно даже московским силовикам – создание Кадыровым вот такого имиджа дикого абрека, который действует на территории России и опасен. Но на самом деле все контролируется. Так что не преувеличивайте значение Кадырова.

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