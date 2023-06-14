На сомнительную правдивость фото обратили внимание журналисты. Отмечают, что карта была создана, скорее всего, до октября прошлого года. Они аргументировали, почему считают, что фото с Делихмановым – сделано не сегодня.

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Что не так с картой, возле которой присели Кадыров и Делихманов

Фото отредактировано таким образом, что на нем практически не видно населенных пунктов. Однако общие контуры ясны. На карте ДНР обозначена как регион вне России. Так было до 30 сентября, когда Путин "включил" "ДНР" в состав России.

"Кроме того, на карте также видна линия фронта, и она явно отличается от текущей", – подчеркнули журналисты.

Фотоляпы продолжаются

На карте также территория Херсонской области обозначена как захваченная, в то время как ВСУ деоккупировали их еще в начале осени. Более того, журналисты обратили внимание и на погоду на фото.



Делихманов якобы жив и, мол, это фото сегодняшнее / Фото РосСМИ

Если воспроизвести хронологию сегодняшнего дня, то командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов примерно в 12:30 сказал ТАСС, что Делимханов уехал в Кадыров.

Но на опубликованной Кадыровой фотографии достаточно темно, словно вечером или перед дождем. По данным сервиса "Яндекс. Погоды", в Грозном в среду ожидалась гроза, а накануне, как сообщал сам Кадыров, республику накрыли сильные ливни и шквалистый ветер. Но погодные условия, как видим, якобы, не помешали кафирам сидеть на траве и разложить на ней карту.

Фейк не информация о ранении Делимханова, фейк успокоения Кадырова

Несмотря на заявления Кадырова о том, что информация о гибели или ранении Делимханова – фейк, сам депутат до сих пор не вышел в эфир и не делал никаких заявлений о состоянии своего здоровья, – добавили журналисты.

Все это наталкивает на мысль, что Кадырову почему нужно было сказать, что он нашел Делихманова, но, очевидно, это не так.

Кстати, тоже в сети обсуждали и другой момент. Мол, даже если предположить, что фото сегодняшнее, то сделали его на коленях не просто, а чтобы скрыть вероятное ранение Делихманова в ногу.

Обратите внимание ! Сами же пророссийские СМИ не уверены, что Делимханов "жив и здоров". Они пишут, что приспешник Кадырова получил дыры в зоне так называемой спецоперации. Более того, даже в госдуме России заявили, Кремль с "большой тревогой" воспринял информацию о возможном ранении депутата госдумы, "героя" России (Путин дал Делимханову "героя России" после того, как тот командовал подразделениями Кадырова во время штурма Азовстали).

Кратко о передряге с "братом" Кадырова