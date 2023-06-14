Пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков заявил во время брифинга, что в Кремле с "большой тревогой" восприняли информацию о возможном ранении депутата Госдумы Адама Делимханова, информирует 24 Канал.

Смотрите также Ранение Делимханова: подразделения "Ахмата" нашли повод сбежать с передовой

Мы, конечно, с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все, за Героя России. Надеемся, что в ближайшее время появится уточненная информация о случившемся,

– сказал Песков.

На вопрос, что украинские СМИ сообщали о гибели Делимханова, Песков ответил, что надо дождаться "реальной информации".

Пока действительно мало информации о том, где может находиться Делимханов и в каком он состоянии.

Что известно о неприятности с Делимхановым

Ранее военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов, ссылаясь на разведчиков ССО подразделения "Бандерлоги", заявил, что Делимханов был уничтожен в оккупированном Приморске Запорожской области.

Через несколько часов портал Минобороны России написал, что в Госдуме утверждают: Делимханов ранен, но жив. Пропагандистские каналы пишут, что соратник Кадырова находится в тяжелом состоянии.

А сам Кадыров заявил, что Делимханов на связь не выходит, и готов "щедро вознаградить" украинскую разведку, если ГУР расскажет, "по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы таки смог найти дорогого брата".

Справка. Адам Делихманов командовал подразделениями Рамзана Кадырова во время штурма российскими оккупантами "Азовстали" в Мариуполе. 12 января СБУ объявила ему подозрение. Путин дал Делимханову "героя России".