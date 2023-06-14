Прессекретар диктатора Росії Дмитро Пєсков заявив під час брифінгу, що у Кремлі з "великою тривогою" сприйняли інформацію про можливе поранення депутата Держдуми Адама Делімханова, інформує 24 Канал.

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Ми, звичайно, з великою тривогою сприйняли цю інформацію. Переживаємо, як і всі, за Героя Росії. Сподіваємося, що найближчим часом з'явиться уточнена інформація про те, що сталося,

– сказав Пєсков.

На запитання, що українські ЗМІ повідомляли про загибель Делімханова, Пєсков відповів, мовляв, треба дочекатися "реальної інформації".

Наразі дійсно мало інформацію щодо того, де може перебувати Делімханов і в якому він стані.

Що відомо про халепу з Деліхмановим

Раніше військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов, посилаючись на розвідників ССО підрозділ Бандерлоги, заявив, що Делімханова знищили в окупованому Приморську Запорізької області.

Через кілька годин портал міноборони Росії написав, що в Держдумі стверджують: Делімханов "поранений, але живий". Пропагандистські канали пишуть, що соратник Кадирова перебуває у важкому стані.

А сам Кадиров заявив, що Делімханов на зв’язок не виходить, і готовий "щедро винагородити" українську розвідку, якщо ГУР розповість, "по якому саме місцю та по яких позиціях було завдано удару, щоб таки зміг знайти дорогого брата".

Довідка. Адам Деліхманов командував підрозділами Рамзана Кадирова під час штурму російськими окупантами Азовсталі в Маріуполі. 12 січня СБУ оголосила йому підозру. Путін дав Делімханову "героя Росії".