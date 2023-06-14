Прессекретар диктатора Росії Дмитро Пєсков заявив під час брифінгу, що у Кремлі з "великою тривогою" сприйняли інформацію про можливе поранення депутата Держдуми Адама Делімханова, інформує 24 Канал.
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Ми, звичайно, з великою тривогою сприйняли цю інформацію. Переживаємо, як і всі, за Героя Росії. Сподіваємося, що найближчим часом з'явиться уточнена інформація про те, що сталося,
– сказав Пєсков.
На запитання, що українські ЗМІ повідомляли про загибель Делімханова, Пєсков відповів, мовляв, треба дочекатися "реальної інформації".
Наразі дійсно мало інформацію щодо того, де може перебувати Делімханов і в якому він стані.
Що відомо про халепу з Деліхмановим
Раніше військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов, посилаючись на розвідників ССО підрозділ Бандерлоги, заявив, що Делімханова знищили в окупованому Приморську Запорізької області.
Через кілька годин портал міноборони Росії написав, що в Держдумі стверджують: Делімханов "поранений, але живий". Пропагандистські канали пишуть, що соратник Кадирова перебуває у важкому стані.
А сам Кадиров заявив, що Делімханов на зв’язок не виходить, і готовий "щедро винагородити" українську розвідку, якщо ГУР розповість, "по якому саме місцю та по яких позиціях було завдано удару, щоб таки зміг знайти дорогого брата".