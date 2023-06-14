Глава Чечні зазначив, що насправді депутат Делімханов нібито живий, про що він "знав з самого початку". Про це повідомили російські ЗМІ та телеграм-канали, пише 24 Канал.

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Кадиров намагається переконати, що з його поплічником все гаразд

Саме ж повідомлення про поранення та загибель Адама Делімханова Кадиров назвав "фейковим вкиданням". Тож він подякував тим, хто міг співпереживати такій втраті серед його оточнення та підкреслив, що "Адам Султанович живий-здоровий і навіть не поранений".

А щоб нібито продемонструвати всім, "насамперед українцям", наскільки нібито "опустилися" наші засоби масової інформації, Кадиров опублікував нібито свіже фото зі своєю "правою рукою".



Кадиров запевняє, що з Делімхановим все гаразд / Російські ЗМІ

Разом з тим лідер Чечні звинуватив ЗМІ, що поширили звістку про поранення Делімханова, у нібито брехні та неповазі до власної аудиторії. Ба більше, зарозуміло додав, що нібито "підлив олії у вогонь", через що навіть автори так званого фейку повірили у нього.

Тож, за його словами, "герой" Делімханов разом з іншими такими ж "героями" продовжують працювати. Як і підрозділи "Ахмат", які нібито непорушно перебувають на позиціях. І це при тому, що раніше командир "Ахмата" Апті Алаудінов на тлі новин про поранення Делімханова заявив, що повністю знімає підрозділи, дислоковані на Мар'їнському напрямку.