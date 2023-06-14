Апті Алаудінов заявив, що знімає буквально всі підрозділи з Мар'їнського напрямку. Зазначив, що отримав команду від Кадирова їхати на пошуки Адама Делімханова. Чому ж кадирівці терміново вирішили накивати п'ятами з передової, розповідає 24 Канал.
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Кадирівці намагаються втекти з передової
Вже незабаром після жалісливих звернень Кадирова до української розвідки, командир "Ахмата" повідомив про "зняття" підрозділів.
Повністю знімаю всі підрозділи, дислоковані на Мар'їнському напрямку, виїжджаю у напрямку місця події з Делімхановим Адамом,
– заявив Апті Алаудінов.
Також уточнив, що вирушає на пошуки Делімханова за наказом Кадирова. Мовляв, той сказав знайти Адама, "чого б це не вартувало". Втім, чому ж саме знімає ахматівців, Алаудінов не пояснив.
Зауважимо, боєць ЗСУ Кирило Сазонов повідомляв, що соратника Кадирова "задвохсотили" у Приморську на Запоріжжі. Разом з ним ліквідували й інших наближених до ватажка ТікТок-військ та ще до 200 особового складу.
Розвідка працювала для пошуку скупчення ворожої техніки, а тут такий кортеж на позашляховиках. Керівництво підрозділу "Ахмат". Арта зреагувала миттєво. Поранених нема, навіть швидка допомога не приїхала. Всі тіла вивозили на гвинтокрилах. За пів години прилетіли 12 бортів,
– зазначив Сазонов.
До речі Стає все цікавіше: позиції, на яких перебував Делімханов, могли злити вагнерівці
Тікають, бо прилітає
Почнемо з того, що про перекидання кадирівців на Донецький напрямок офіційно повідомили 31 травня. Кадиров навіть заявив про нібито початок наступу. Щоправда, його бійцям довелося тікати від українських снарядів у Мар'їнці.
"Ахмат – могила", – зауважив голова громадської ради при Одеській ОВА. Також Сергій Братчук оприлюднив відповідне відео.
Як прилетіло по кадирівцях: дивіться відео
Також важливо розуміти, що здебільшого на Мар'їнському напрямку був не спецназ, а, так би мовити, звичайні бійці. Тим часом спецпризначенці "Ахмата" здебільшого перебувають у Донецьку. Щоправда, й по них потужно прилітає.
Так, вранці 9 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що в південно-західній частині тимчасово окупованого Донецька відзначено перебування підрозділу "Ахмат". Окупанти займалися грабежем цивільного населення, а ще знімали постановчі відео про ведення бойових дій.
6 червня в результаті ефективного вогневого ураження силами оборони по району зосередження бойовиків у тренувальному таборі, втрати ворога склали 56 осіб загиблими. Санітарні втрати уточнюються,
– зазначили у Генштабі ЗСУ.
Позиції, на яких перебував Делімханов, могли здати вагнерівці
Цікаво, що координати кадирівців здавали вагнерівці. До речі, цього разу, ймовірно, без них також не обійшлося.
Так, командир 72-ої бригади російської армії Роман Веневітін, якого раніше брали в полон бойовики Пригожина, заявив, що позицію Делімханова здали саме вагнерівці.
"На жаль, втрати відчутні. Для евакуації викликали 12 бортів", – зазначив окупант.